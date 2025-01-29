По Омску будут ездить машины для фиксации нарушений ПДД

Предполагается, что по городу будут ездить несколько машин со специальными опознавательными знаками, для фиксации нарушений ПДД. Также такие системы «слежки» за нарушителями появятся и в кабинах общественного транспорта: в автобусах и троллейбусах, курсирующих по городу.