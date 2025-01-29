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По Омску будут ездить машины для фиксации нарушений ПДД

Автомобили оборудуют надписью «Фотовидеофиксация».

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Омска появятся специализированный транспорт, оборудованный камерой для фиксации нарушений ПДД. Соответствующее постановление подписано региональным минтрансом.

Предполагается, что по городу будут ездить несколько машин со специальными опознавательными знаками, для фиксации нарушений ПДД. Также такие системы «слежки» за нарушителями появятся и в кабинах общественного транспорта: в автобусах и троллейбусах, курсирующих по городу.

«Мобильные средства фиксации не должны создавать угрозу безопасности движения для всех участников дорожного движения, в том числе ограничивать обзор водителю, управляющему транспортным средством с установленным мобильным средством фиксации», — указано в документе.

Такая мера позволит более оперативно фиксировать нарушения ПДД и передавать ее в органы контроля для составления протоколов.

Ранее мы писали, что омич получил штраф за вынужденное нарушение ПДД.