На трассе Астана — Щучинск ограничат скорость до 60 километров в час

Основная причина (аварий — прим.) — несоблюдение безопасной скорости при ограниченной видимости. Поэтому в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья наших граждан было принято решение ограничить скорость на наиболее загруженных участках дорог. В частности, установлены знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости в 60 километров в час» по направлениям Астана — Щучинск и Астана — Караганда, которые действуют только в условиях плохой видимости, гололеда или других погодных факторов. Сразу после оповещения о гололеде, буране, тумане или других погодных условиях камеры фиксации нарушения будут настроены на указанную скорость.