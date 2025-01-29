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На трассе Астана — Щучинск ограничат скорость до 60 километров в час

На трассе Астана — Щучинск тоже ввели ограничение скорости до 60 километров в час при плохой погоде, передает Tengri Auto со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Tengrinews

Как объяснили в МВД, новые нормы ввели после массовых ДТП с пострадавшими на дорогах в январе.

Основная причина (аварий — прим.) — несоблюдение безопасной скорости при ограниченной видимости. Поэтому в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья наших граждан было принято решение ограничить скорость на наиболее загруженных участках дорог. В частности, установлены знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости в 60 километров в час» по направлениям Астана — Щучинск и Астана — Караганда, которые действуют только в условиях плохой видимости, гололеда или других погодных факторов. Сразу после оповещения о гололеде, буране, тумане или других погодных условиях камеры фиксации нарушения будут настроены на указанную скорость.

Актоты Боранова
старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД

По ее словам, в оповещениях о штормовых предупреждениях, ухудшении погодных условий, а также в приложениях «Яндекс», 2GIS, Indrive и других будет отражаться информация о введенном ограничении скорости.

При открытии дорог ограничения будут сняты.