В 36 школах Екатеринбурга ввели питание по выбору

В Екатеринбурге питание по выбору введено уже в 36 школах. Формировать меню помогают сами учащиеся, заполняя специальные анкеты. Проект «Выбор есть» школы № 25 в поселке Мичуринский, ставший серебряным призером всероссийского конкурса школьных столовых в 2022 году, стимулировал муниципалитет распространять практику на учебные заведения города.
Как отметила директор школы № 25 Ольга Добычина, проект имеет большое значение в плане воспитания и социализации детей. Регулярно делая осознанный выбор и принимая за него ответственность, ребята учатся подходить к своему «быту» как взрослые.
В согласовании школьного меню принимают участие эксперты Роспотребнадзора и родительский комитет. По итогу каждый учебный день школьникам предлагается на выбор комплексный завтрак или обед, а суммарно меню включает порядка 25 позиций.
Как подчеркнули в школе, детям, питающимся по выбору и получающим обычные комплексные обеды, подают одни и те же блюда, а разница состоит лишь в возможности взять именно то, что хочется скушать самому ребенку.