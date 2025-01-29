Хабаровский перинатальный центр в разы улучшит эффективность ЭКО

Специалисты Хабаровского краевого перинатального центра получили в своё распоряжение оборудование, которого нет на вооружении ни у одного медицинского учреждения на Дальнем Востоке. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», эмбриоскоп с искусственным интеллектом обошёлся в 27 миллионов рублей — он позволяет в режиме реального на экране компьютера наблюдать за развитием зародышей, которые используются для экстракорпорального оплодотворения.