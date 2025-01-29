Хабаровский перинатальный центр в разы улучшит эффективность ЭКО

Специалисты Хабаровского краевого перинатального центра получили в своё распоряжение оборудование, которого нет на вооружении ни у одного медицинского учреждения на Дальнем Востоке. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», эмбриоскоп с искусственным интеллектом обошёлся в 27 миллионов рублей — он позволяет в режиме реального на экране компьютера наблюдать за развитием зародышей, которые используются для экстракорпорального оплодотворения.
В пресс-службе учреждения нашему корреспонденту рассказали, что в инкубатор помещают эмбрионы, которые растут и развиваются в нём до переноса в матку. Эмбриоскоп регулирует не только температуру и углекислый газ, но и кислород, необходимый зародышам в небольших количествах. Среда в инкубаторе максимально приближена к внутриутробной.
— Встроенная камера непрерывно записывает в видеоформате все этапы развития эмбриона, что позволяет эмбриологам выбирать эмбрионы только высочайшего качества для достижения наилучших результатов имплантации. Работа с таким оборудованием — настоящее искусство, поэтому наши врачи прошли специальное обучение, — отметили в Хабаровском краевом перинатальном центре.
Эмбриоскоп должен помочь для лечения бесплодия у пациентов по целому ряду показаний. Например, женщинам старше 35 лет; прошедшим несколько безуспешных циклов ЭКО; при плохом качестве спермы или яйцеклеток; при ранее прерывавшихся беременностях.
Напомним, что в 2024 году в Хабаровском крае благодаря ЭКО родилось более 300 детей. Процедура за счёт средств ОМС проводится в несколько этапов и имеет среднюю эффективность 30−35%, которая зависит от возраста женщины. В регионе создана трехуровневая система медицинской помощи для пациентов с бесплодием.