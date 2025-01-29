Выплаты молодым специалистам в Приморье продлили до 2030 года

Власти Приморья приняли решение о продлении выплат молодым специалистам, работающим в социально значимых и приоритетных отраслях края, до 2030 года. Получателями финансовой поддержки в этом году станут 500 граждан, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
По словам министра профессионального образования и занятости населения Приморья Сергея Дубовицкого, проект закона, принятый сразу в трёх чтениях, предполагает продление предоставления финансовой поддержки трудоустроенным после выпуска гражданам по полученным специальностям в социально значимых и приоритетных отраслях экономики Приморского края на 2025−2030 годы. Специалисты из этой категории смогут получать доплату в течение 12 месяцев.
В правительстве напомнили, что ежемесячные выплаты предназначены для выпускников, работающих в сфере энергетики, строительства, сельского хозяйства, промышленности и туризма. Размер выплаты зависит от места жительства специалиста. Если оно совпадает с местом работы, сумма составит 12 тысяч рублей. В случае, если место жительства до трудоустройства было другим, а работодатель не может предоставить жильё, выплата увеличится до 22 тысяч рублей. В прошлом году получателями ежемесячной надбавки стали 87 человек.