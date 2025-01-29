Выплаты молодым специалистам в Приморье продлили до 2030 года

В правительстве напомнили, что ежемесячные выплаты предназначены для выпускников, работающих в сфере энергетики, строительства, сельского хозяйства, промышленности и туризма. Размер выплаты зависит от места жительства специалиста. Если оно совпадает с местом работы, сумма составит 12 тысяч рублей. В случае, если место жительства до трудоустройства было другим, а работодатель не может предоставить жильё, выплата увеличится до 22 тысяч рублей. В прошлом году получателями ежемесячной надбавки стали 87 человек.