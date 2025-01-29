В Новосибирске создали устройство контроля пуска двигателя в энергетике

Ранее прогностический контроль успешности пуска асинхронного двигателя в электроэнергетике не проводился — как работает машина, приходилось смотреть уже по факту. Без автоматики визуальный контроль занимал много времени: машина могла не запускаться какое-то время, но известно об этом становилось только потом. Последствия неконтролируемого запуска асинхронного двигателя приводили к снижению напряжения и частоты в системе малой мощности и, как результат, к нарушению технологического процесса и отключению электрических станций. Разработка НГТУ впервые позволяет контролировать именно успешность пуска машины в режиме реального времени.