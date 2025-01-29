В Новосибирске создали устройство контроля пуска двигателя в энергетике

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Устройство для многоэтапного контроля пуска асинхронного двигателя, не имеющее аналогов в России и за рубежом, для энергосистемы малой мощности разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Сейчас в мире появляется все больше источников распределенной малой генерации, на базе которой развиваются активные энергорайоны электрических сетей. При этом единичные электроприемники высокой энергоемкости (асинхронные двигатели) оказывают влияние на работу генерирующих агрегатов и прочей нагрузки. Неконтролируемый пуск таких машин может приводить к нарушению балансов мощности, что грозит отключением.
«В Новосибирском государственном техническом университете разработали способ многоэтапного прогностического контроля успешности пуска асинхронного двигателя. Уникальный способ, который не имеет аналогов в России и за рубежом, позволяет обеспечить надежность функционирования локальных систем энергоснабжения соизмеримой мощности суммарной генерации и крупных единичных двигателей», — рассказали в пресс-службе.
Как пояснили в вузе, предложенный способ представляет собой устройство автоматики и позволяет улучшить работу локальной системы энергоснабжения на этапе запуска электрического двигателя переменного тока. «Автоматика задерживает внешний сигнал на включение, проверяет параметры сети — допустимые они или нет. Если параметры допустимые на заданном временном интервале, формируется команда на пуск двигателя. Другими словами, мы знаем, что произойдет дальше, и можем прервать неуспешный пуск на малом интервале, чтобы снизить схемно-режимные последствия в энергосистемах малой мощности при неуспешных пусках асинхронных двигателей», — рассказал автор разработки Илья Дулов.
Ранее прогностический контроль успешности пуска асинхронного двигателя в электроэнергетике не проводился — как работает машина, приходилось смотреть уже по факту. Без автоматики визуальный контроль занимал много времени: машина могла не запускаться какое-то время, но известно об этом становилось только потом. Последствия неконтролируемого запуска асинхронного двигателя приводили к снижению напряжения и частоты в системе малой мощности и, как результат, к нарушению технологического процесса и отключению электрических станций. Разработка НГТУ впервые позволяет контролировать именно успешность пуска машины в режиме реального времени.
«Разработка нужна, чтобы обеспечить надежное функционирование локальных систем энергоснабжения соизмеримой мощности в условиях постоянно изменяющейся структуры и состава генерирующего оборудования и нагрузочных узлов», — подчеркнул Дулов, добавив, что способ уже запатентован и после испытаний устройство будет готов к выходу на производство. Еще одним преимуществом, по данным вуза, является стоимость автоматики. По предварительным подсчетам, по словам ученого, она составляет не более 10% от стоимости самой машины.