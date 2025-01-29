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На улицах Уфы демонтируют новогоднюю иллюминацию

Световые инсталляции убирают до следующего Нового года.

Источник: Комсомольская правда

С главных площадок празднования Нового года в Уфе демонтировали праздничные инсталляции. Иллюминация в этом году украшала площади у Конгресс-холла, Орджоникидзе, территории возле оперного театра, было празднично оформлены улица Ленина и проспект Октября.

Хрупкие конструкции снимают специалисты «Уфагорсвета». При разборке они отделяют чуть ли не каждую деталь и сохраняют ее до следующего Нового года.

— Благодаря этому праздничная иллюминация многие годы радует горожан и гостей Уфы, — отметили в «Уфагорсвете».