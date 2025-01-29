С картой и без: на въездах в Челябинскую область поставят «пограничные» стелы

На въездах в Челябинскую область собираются установить новые стелы. «Пограничные» знаки разместят у федеральных трасс и региональных дорог.
Как рассказали в Региональном центре компетенций по вопросам городской среды, на трассах М-5, Р-254 и А-310 поставят большие стелы «Южный Урал — опорный край державы». Это столбы, увенчанные гербом Челябинской области и упирающиеся изображения камней, которые символизируют Уральские горы.
— Изюминка стелы — карта Челябинской области, разделенная по административным границам муниципальных образований, которая в вечернее время подсвечивается по контуру, — пояснили в центре компетенций.
На дорогах регионального значения (ведущих из Каменска-Уральского, Орска и Шадринска) хотят установить стелы поскромнее. Это снова остроконечные столбы, у которых в основании искусственный камень. Но карты с подсветкой уже нет.