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С картой и без: на въездах в Челябинскую область поставят «пограничные» стелы

На въездах в Челябинскую область появятся светящиеся стелы.

Источник: Региональный центр компетенций по вопросам городской среды

На въездах в Челябинскую область собираются установить новые стелы. «Пограничные» знаки разместят у федеральных трасс и региональных дорог.

Как рассказали в Региональном центре компетенций по вопросам городской среды, на трассах М-5, Р-254 и А-310 поставят большие стелы «Южный Урал — опорный край державы». Это столбы, увенчанные гербом Челябинской области и упирающиеся изображения камней, которые символизируют Уральские горы.

— Изюминка стелы — карта Челябинской области, разделенная по административным границам муниципальных образований, которая в вечернее время подсвечивается по контуру, — пояснили в центре компетенций.

На дорогах регионального значения (ведущих из Каменска-Уральского, Орска и Шадринска) хотят установить стелы поскромнее. Это снова остроконечные столбы, у которых в основании искусственный камень. Но карты с подсветкой уже нет.