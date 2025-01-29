В Хабаровском крае детей готовят к миру нейросетей и киберугроз

В Хабаровском крае стартовал новый сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез», который обучает школьников и взрослых цифровой грамотности и кибербезопасности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его цель — повысить уровень цифровизации ключевых отраслей и укрепить технологическую независимость России.
Как сообщили в краевом министерстве образования, школьники узнают, как защитить свои данные от киберугроз, правильно хранить информацию, резервировать данные и противостоять спаму. Кроме того, их научат работать с искусственным интеллектом и нейросетями: создавать эффективные запросы (промпты), использовать технологии в творческих и учебных задачах.
Особое внимание уделено наглядности — материалы проекта включают обучающие мультфильмы и методические рекомендации для педагогов. «Благодаря “Цифровому ликбезу” ребята научатся безопасно использовать современные технологии и грамотно работать с цифровыми инструментами», — отметили в министерстве.
Проект направлен на выполнение задач национального проекта, который предусматривает цифровую трансформацию экономики и социальной сферы, укрепление технологического лидерства и внедрение современных технологий в повседневную жизнь.
Познакомиться с материалами можно как в школах, так и дома. Видеоуроки будут доступны для школьников региона с 3 февраля по 2 марта на официальном сайте «Цифрового ликбеза».