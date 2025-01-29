В Хабаровском крае детей готовят к миру нейросетей и киберугроз

Как сообщили в краевом министерстве образования, школьники узнают, как защитить свои данные от киберугроз, правильно хранить информацию, резервировать данные и противостоять спаму. Кроме того, их научат работать с искусственным интеллектом и нейросетями: создавать эффективные запросы (промпты), использовать технологии в творческих и учебных задачах.