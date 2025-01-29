Кратковременные дожди и до +12°С ожидается в Беларуси в среду

В Гродно и Бресте будет немного теплее: +8…+10°C и +9…+11°C. В областных центрах сегодня также будет облачно с прояснениями, в Гродно возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), а в Бресте кратковременный дождь пройдет только утром, днем существенных осадков не ожидается. Ветер южный.