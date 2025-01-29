Кратковременные дожди и до +12°С ожидается в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит +6…+12°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске и Могилеве в среду будет облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь. Столбик термометра городах поднимется до отметки +6…+8°C. Ветер южный, в белорусской столице — 4−9 м/с, в Витебске и Могилеве — 5−10 м/с.
В Гомеле также прогнозируется облачная с прояснениями погода, но без существенных осадков. Дневная температура воздуха составит +7…+9°C. Ветер южный 4−9 м/с.
В Гродно и Бресте будет немного теплее: +8…+10°C и +9…+11°C. В областных центрах сегодня также будет облачно с прояснениями, в Гродно возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), а в Бресте кратковременный дождь пройдет только утром, днем существенных осадков не ожидается. Ветер южный.