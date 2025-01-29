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Кратковременные дожди и до +12°С ожидается в Беларуси в среду

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в среду, сообщили в Белгидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +7° 6 м/с 42% 751 мм рт. ст. +6°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха составит +6…+12°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Витебске и Могилеве в среду будет облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь. Столбик термометра городах поднимется до отметки +6…+8°C. Ветер южный, в белорусской столице — 4−9 м/с, в Витебске и Могилеве — 5−10 м/с.

В Гомеле также прогнозируется облачная с прояснениями погода, но без существенных осадков. Дневная температура воздуха составит +7…+9°C. Ветер южный 4−9 м/с.

В Гродно и Бресте будет немного теплее: +8…+10°C и +9…+11°C. В областных центрах сегодня также будет облачно с прояснениями, в Гродно возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), а в Бресте кратковременный дождь пройдет только утром, днем существенных осадков не ожидается. Ветер южный.