Студенты МАИ разработали программу для точной ручной настройки дронов

«При каждом запуске беспилотный летательный аппарат выполняет ряд процедур, направленных на калибровку систем: магнитного компаса, системы определения положения в пространстве и так далее. Обычно данные операции на заводских устройствах выполняются автоматически, и пользователь не имеет возможности повлиять на этот процесс. В этом случае все настройки получаются максимально усредненными, так как разработчик не может заранее знать, в каких условиях будет использоваться его устройство. Наше же программное обеспечение для пуско-наладочных работ позволяет полностью управлять прошивкой на беспилотнике, менять все полетные данные, стартовые условия и проводить самоконтроль на критические ошибки», — рассказал Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.