Студенты МАИ разработали программу для точной ручной настройки дронов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Студенты института «Аэрокосмические наукоемкие технологии и производства» Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Прохоров и Вадим Сертаков создали программное обеспечение для беспилотников для детальной настройки любого аппарата в соответствии с условиями его эксплуатации. Разработка позволяет опытным операторам вручную менять заводскую прошивку, задавая аппарату более точные параметры полета, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«При каждом запуске беспилотный летательный аппарат выполняет ряд процедур, направленных на калибровку систем: магнитного компаса, системы определения положения в пространстве и так далее. Обычно данные операции на заводских устройствах выполняются автоматически, и пользователь не имеет возможности повлиять на этот процесс. В этом случае все настройки получаются максимально усредненными, так как разработчик не может заранее знать, в каких условиях будет использоваться его устройство. Наше же программное обеспечение для пуско-наладочных работ позволяет полностью управлять прошивкой на беспилотнике, менять все полетные данные, стартовые условия и проводить самоконтроль на критические ошибки», — рассказал Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.
Настройка аппарата проводится с ноутбука. Двусторонняя связь между ним и бортовым компьютером беспилотника обеспечивается с помощью специальной антенны. Программное обеспечение универсально и расширяет возможности стандартных беспилотников для продвинутых пользователей.
В ближайшей перспективе планируется доработка программы до потребительской конфигурации с созданием интуитивно понятного интерфейса. В дальнейшем студенты намерены налаживать контакты с поставщиками и производителями беспилотников для установки программного обеспечения на серийные изделия.