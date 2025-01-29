Совмин обновил ставки утилизационного сбора в Беларуси

Кроме того, документ подразумевает «выравнивание» утилизационного сбора со ставками, которые действуют в России с 1 января 2025 года. Также в постановлении уточнили порядок согласования приобретения транспортных средств. В пресс-службе правительства сообщили, что документ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.