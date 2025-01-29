Совмин обновил ставки утилизационного сбора в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
Говорится, что белорусское правительство пересчитало ставки утилизационного сбора. Соответствующий документ был подписан премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Отмечается, что указанным документом предусматривается пересчет ставок утильсбора, который уплачивается как физ, так и юрлицами на производимые в стране и ввозимые на ее территорию транспортные средства, самоходные машины и (или) прицепы к ним. Исключение составляют случаи, предусмотренные международными договорами.
Кроме того, документ подразумевает «выравнивание» утилизационного сбора со ставками, которые действуют в России с 1 января 2025 года. Также в постановлении уточнили порядок согласования приобретения транспортных средств. В пресс-службе правительства сообщили, что документ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
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