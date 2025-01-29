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На пляжах Новороссийска установят камеры видеонаблюдения

На пляжах Новороссийска обустроят системы видеонаблюдения.

Как пояснили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, такие меры направлены на обеспечение безопасности граждан и гостей города, а также на защиту их имущества.

Камеры видеонаблюдения появятся на нескольких ключевых пляжах Новороссийска, таких как «Дюрсо», «Матрос», «Дельфин», а также на пляжах «Кристалл-1» и «Кристалл-2». Эти места уже давно зарекомендовали себя как любимые среди местных жителей и туристов, и установка камер поможет создать более безопасную атмосферу для всех.

Видеопоток с установленных камер будет поступать в существующее оборудование видеомониторинга, расположенное в серверной ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы) города Новороссийска. Это позволит оперативно реагировать на любые происшествия и обеспечивать безопасность на пляжах. В случае необходимости информация с камер может быть использована для расследования инцидентов и обеспечения правопорядка.

ЖКХ