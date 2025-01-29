На пляжах Новороссийска установят камеры видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения появятся на нескольких ключевых пляжах Новороссийска, таких как «Дюрсо», «Матрос», «Дельфин», а также на пляжах «Кристалл-1» и «Кристалл-2». Эти места уже давно зарекомендовали себя как любимые среди местных жителей и туристов, и установка камер поможет создать более безопасную атмосферу для всех.