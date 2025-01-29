Ленобласть приложится дважды

Учитывая протяженность территории Ленобласти, на некоторых маршрутах действует зональная система тарификации, предполагающая прикладывание проездной или банковской карты к валидатору и на входе, и на выходе. Если пассажир не приложит карту на выходе, с него спишется полная стоимость всего маршрута. А протяженность самого длинного автобусного рейса в регионе достигает 700 км, напомнил господин Присяжнюк. До начала реформы такой порядок действовал только при оплате Единым социальным проездным билетом (ЕСПБ), а теперь распространился и на другие способы оплаты. В комитете по транспорту понимают, что нововведение может вызвать трудности и недовольство пассажиров, а потому, как заверил руководитель ведомства, в ближайшие месяцы в областных автобусах будут размещены информационные плакаты, объясняющие особенности нового правила и ссылки на службы, в которые можно обратиться в случаях неправильных списаний.