В обход России: авиакомпания из Узбекистана изменила маршруты после трагедии под Актау

«Ведется буквально ежесекундный анализ. Если ситуация считается небезопасной, а у нас на рейсах в среднем по 200 пассажиров, и мы отвечаем за каждого, — принимается решение об изменении маршрута, о чем диспетчеры сразу инструктируют пилотов», — сказал он.