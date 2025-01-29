В обход России: авиакомпания из Узбекистана изменила маршруты после трагедии под Актау

По данным издания, авиакомпания Uzbekistan Airways с 20 января изменила маршруты рейсов в страны Европы. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил председатель правления компании Шухрат Худайкулов.
Глава компании рассказал, что после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines на территории Казахстана была сформирована комиссия и было проведено экстренное обсуждение. Участники комиссии проанализировали ситуацию и «приняли решения, касающиеся обеспечения безопасности авиамаршрутов». Худайкулов отметил, что рейсы стали длиннее на 30−40 минут.
По его словам, решение было принято также на основании отчета Европейского агентства безопасности полетов (EASA), согласно которому полеты над европейской территорией России небезопасны. Теперь маршруты следуют южнее, через Азербайджан и Турцию.
«Ведется буквально ежесекундный анализ. Если ситуация считается небезопасной, а у нас на рейсах в среднем по 200 пассажиров, и мы отвечаем за каждого, — принимается решение об изменении маршрута, о чем диспетчеры сразу инструктируют пилотов», — сказал он.
Небезопасными зонами, по его словам, в настоящее время считаются территория Украины и европейская часть России, а в направлении Азии — некоторые горные регионы, в том числе по причине погодных условий.