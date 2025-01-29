Из Владивостока в Раджин отправили первый тестовый пассажирский поезд

Приморье продолжает развивать транспортное сообщение с КНДР. В период с 24 по 26 января был запущен первый тестовый рейс пассажирского поезда маршрута Владивосток — Хасан — Туманган — Раджин, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как поделился руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков, в прошлом году было возобновлено пассажирское авиасообщение по маршруту Владивосток — Пхеньян, сейчас же приморские власти работают над открытием маршрута Владивосток — Вонсан (Кальма):
«В прошлом году также было восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Хасан — Туманган. Уже более тысячи пассажиров проехали по этому маршруту. 24 января стартовал первый тестовый прогон поезда, следующего по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Раджин».
В пресс-службе правительства края отметили, что в прошлом году Раджин посетили около 400 туристов из России, ожидается, что в этом году их количестве увеличится до нескольких тысяч благодаря новому поезду.