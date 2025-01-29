В РФ разработали новую молекулу аналог адреналина для анализов крови

Задачей исследователей было «заставить» тромбоциты крови чувствовать свет через какие-либо сигнальные молекулы. Один из путей — это сделать искусственные соединения, которые поглощают свет, а после этого могут, распадаясь на составные части или каким-либо образом перестроив свою структуру, присоединяться к рецепторам. «Синтезом молекул занимаются наши коллеги-химики из лаборатории фотоактивируемых процессов Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН, мы же изучаем их свойства и применяем для исследования различных клеток, в основном — тромбоцитов», — цитирует пресс-служба заведующего Лабораторией оптики и динамики биологических систем НГУ Александра Москаленского.