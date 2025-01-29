В РФ разработали новую молекулу аналог адреналина для анализов крови

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета сконструировали новую молекулу фоточувствительного аналога адреналина и применили ее для воздействия на рецепторы тромбоцитов с помощью света. Эта разработка найдет применение в лабораторных исследованиях образцов крови in vitro, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые создали новую фоточувствительную молекулу, при распаде которой под воздействием ультрафиолетового излучения высвобождается адреналин без образования окисленной формы (адренохрома), оказывающего нейро- и кардиотоксическое действие. Ее применили для воздействия на рецепторы тромбоцитов с помощью света. Выяснилось, что высвобождение адреналина значительно усиливает активацию тромбоцитов», — говорится в сообщении.
Тромбоциты — клетки крови, которые участвуют в процессе ее свертывания. Их основная роль — образование тромба, или сгустка крови, закрывающего рану при кровотечении. Адреналин оказывает стимулирующее действие на свертывающую систему крови. Он повышает число и функциональную активность тромбоцитов. Классические фоточувствительные аналоги адреналина, разработанные в 90-х годах, при воздействии света высвобождают адреналин, который в процессе окисления преобразуется в адренохром, обладающий токсичностью по отношению к живым клеткам.
Задачей исследователей было «заставить» тромбоциты крови чувствовать свет через какие-либо сигнальные молекулы. Один из путей — это сделать искусственные соединения, которые поглощают свет, а после этого могут, распадаясь на составные части или каким-либо образом перестроив свою структуру, присоединяться к рецепторам. «Синтезом молекул занимаются наши коллеги-химики из лаборатории фотоактивируемых процессов Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН, мы же изучаем их свойства и применяем для исследования различных клеток, в основном — тромбоцитов», — цитирует пресс-служба заведующего Лабораторией оптики и динамики биологических систем НГУ Александра Москаленского.
Чтобы избежать создания токсичных соединений, ученые модифицировали более ранние варианты молекулы на уровне атомов. Высвобождение адреналина в данном случает происходило по-прежнему, а величина его перехода в окисленную форму значительно снизилась.
Ученые планируют использовать полученные молекулы для исследований активации тромбоцитов в пробирке, а именно — в образцах крови. С их помощью можно будет разрабатывать новые методики анализа и получать новую информацию о процессе активации тромбоцитов.
Этот метод позволит исследователям получать более точные данные о влиянии на активацию тромбоцитов именно адреналина. Это важно, потому что тромбоциты очень чувствительны к механическим воздействиям, к потокам жидкости и к прочим видам воздействия, которые могут повлиять на результаты таких исследований.