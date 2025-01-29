Самолет Дубай — Екатеринбург из-за снегопада приземлился в Уфе

Пассажиры возмущены: многие из них летят в Дубай по турпутевкам. «Часть людей купили туры на 3−4 дня и потеряли целые сутки. А лично у меня еще был стыковочный перелет из Дубая, и все мои билеты просто сгорели!» — цитирует портал е1 пассажирку рейса.