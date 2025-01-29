Самолет Дубай — Екатеринбург из-за снегопада приземлился в Уфе

Сегодня ночью следовавший из Дубая в Екатеринбург самолет авиакомпании Flydubai ушел на запасной аэродром в Уфу. Экипаж воздушного судна принял такое решение в связи с метеоусловиями — в столице Урала был снегопад.
При этом, как сообщается в telegram-канале аэропорта Кольцово, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию. В настоящее время Кольцово также принимает и отправляет воздушные суда в обычном режиме.
Самолет Flydubai, улетевший в Уфу, должен был отправиться в обратный путь — из Екатеринбурга в Дубай — сегодня в 02:35. Однако, согласно данным онлайн-табло аэропорта, вылет задерживается до 23:55.
Пассажиры возмущены: многие из них летят в Дубай по турпутевкам. «Часть людей купили туры на 3−4 дня и потеряли целые сутки. А лично у меня еще был стыковочный перелет из Дубая, и все мои билеты просто сгорели!» — цитирует портал е1 пассажирку рейса.