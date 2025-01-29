Почти 400 человек заразились коронавирусом в Башкирии

В Башкирии число заражений коронавирусом выросло на 399 случаев. Именно столько фактов инфицирования диагностировали за минувшую неделю врачи республики.
Отмечается, что с 20 по 26 января показатель выздоровления вырос на 367 человек. В то же время 65 зараженным ковидом жителям Башкирии понадобилась медицинская помощь в условиях стационара.
Добавим, что новых смертей, вызванных осложнениями из-за ковида, за последние семь дней в регионе зарегистрировано не было.
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