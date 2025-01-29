В шиповнике обнаружили вещество, разрушающее раковые клетки при опухоли мозга

Исследование показало, что в порции ягод содержится около 6,5% полезных веществ, которые можно извлечь. В шиповнике иглистом 84 уникальных соединения, которые не удалось обнаружить в других ягодах. Состав трех одинаковых по роду растений совпали друг с другом только на 22%.