В шиповнике обнаружили вещество, разрушающее раковые клетки при опухоли мозга

«Ученым удалось впервые обнаружить в ягодах, например, яцеозидин. Доказано, что он может разрушать раковые клетки при мультиформной глиобластоме — наиболее частой и агрессивной форме опухоли мозга. Также в шиповнике обнаружен цирсилиол, который противодействует развитию рака кожи, толстой кишки и остеосаркомы», — говорится в сообщении.
Для исследования на Камчатке были собраны три вида ягод: шиповника иглистого (Rosa acicularis), шиповника тупоушкового (Rosa amblyotis) и шиповника морщинистого (Rosa rugosa). С помощью углекислого газа — самого экологичного и нетоксичного растворителя — ученые смогли идентифицировать максимальное количество соединений: 283 химических соединения, 48 из которых были найдены в шиповнике впервые.
Исследование показало, что в порции ягод содержится около 6,5% полезных веществ, которые можно извлечь. В шиповнике иглистом 84 уникальных соединения, которые не удалось обнаружить в других ягодах. Состав трех одинаковых по роду растений совпали друг с другом только на 22%.
«Результаты нашей работы можно будет использовать для эффективного получения биологически активных веществ, глубинного изучения свойств шиповника и получения новых лекарств», — приводятся в сообщении слова соавтора статьи, доктора биологических наук и. о. директора передовой инженерной школы (ПИШ) «Агробиотек» Кирилла Голохваста.
О ПИШ «Агробиотек».
ПИШ «Агробиотек» — это национальный научно-образовательный центр компетенций мирового уровня в области агро-, био-, экотехнологий при ТГУ. ПИШ создана в партнерстве с агрохолдингом «Сибагро» и другими высокотехнологичными компаниями и научно-образовательными организациями. Основные направления деятельности школы — фронтирные задачи агробиотехнологии, технологии повышения продуктивности агропроизводств, разработка питания будущего, улучшение пород и сортов, глубокая переработка продукции и отходов, внедрение технологий ИИ и цифровых технологий.
Федеральный проект «Передовые инженерные школы» входит в список 42 стратегических инициатив правительства РФ. В ходе его реализации в стране будет создано 30 передовых школ. Их задача — решать передовые инженерные задачи вместе с индустриальными партнерами и готовить кадры для высокопроизводительных секторов экономики страны.