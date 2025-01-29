После публикации в соцсетях полиция Владивостока заинтересовалась пассажиром автобуса

Сотрудники полиции Владивостока инициировали проверку после обнаружения в социальных сетях публикации о непристойном поведении пассажира рейсового автобуса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.
Сейчас ведется работа по установлению личностей участников инцидента.
Правоохранительные органы отмечают, что официальных заявлений по этому поводу не поступало, однако после проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Напомним, в июне прошлого года во Владивостоке один из пассажиров автобуса № 15 занимался непотребными вещами прямо на глазах у пассажиров. По словам очевидцев, 22 мая, примерно в 14:00, на остановке «Аякс» в автобус вошёл мужчина средних лет. На подъезде к Золотому мосту он спрятался за перегородкой и начал удовлетворять себя. Свидетелем неприличного занятия стал пассажир, который находился буквально в метре от нарушителя.