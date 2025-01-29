10,9 тысячи родителей получили единое пособие на детей в Иркутской области

В Приангарье с начала 2025 единое пособие назначили 10 945 родителям. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, в этом году размер пособия для семей с детьми составляет от 8 524 до 17 048 рублей в месяц для южных территорий. Для северных — от 11 085 до 22 171 рублей.
Напомним, перед тем, как получить право на выплату, специалисты оценивают доходы и имущество семьи, при этом учитывают занятость родителей. Затем выплачивается 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума.
— С наступлением нового года при назначении единого пособия появились новые требования и возможности. Минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех МРОТ за 12 месяцев, а именно 89 760 рублей. Требования могут смягчить в том случаем, если человек не работал по уважительной причине. Например, беременность, уход за детьми или пожилыми, — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Согласно новым правилам, при комплексной оценке не будут учитывать госвыплаты военнослужащим и членам их семей в том случае, если деньги выплатили в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях. Это касается и средств, выделенных из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.
Стоит обратить внимание на то, что если родители уже получают деньги на старших детей, то после рождения еще одного ребенка заявление подавать не нужно, все это делается автоматически.
А в том случае, если пособие на разных детей назначено на разные сроки, то в последний месяц периода получения выплаты можно обратится с заявлением на переоформление сразу на всех детей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 1276 детей-сирот из Иркутской области обеспечили жильем в 2024 году.