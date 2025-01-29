10,9 тысячи родителей получили единое пособие на детей в Иркутской области

— С наступлением нового года при назначении единого пособия появились новые требования и возможности. Минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех МРОТ за 12 месяцев, а именно 89 760 рублей. Требования могут смягчить в том случаем, если человек не работал по уважительной причине. Например, беременность, уход за детьми или пожилыми, — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.