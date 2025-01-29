Антисанитарию обнаружили в свердловском приюте для собак

Кроме того, примерно 80% собак в приюте находятся без индивидуальных бирок. Документы о проведении медицинских мероприятий — стерилизации, вакцинации, дегельминтизации — отсутствуют. Количество обитателей приюта в официальной отчетности не совпадает с фактическим числом. Кроме того, сотрудники не смогли предоставить проверяющим акты об утилизации биологических отходов.