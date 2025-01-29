Антисанитарию обнаружили в свердловском приюте для собак

В Камышлове Россельхознадзор обнаружил многочисленные нарушения в приюте для собак. Корм для животных хранится в холодильнике вместе с вакциной от бешенства, а питомцы выходят на площадку через зону карантина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Кроме того, примерно 80% собак в приюте находятся без индивидуальных бирок. Документы о проведении медицинских мероприятий — стерилизации, вакцинации, дегельминтизации — отсутствуют. Количество обитателей приюта в официальной отчетности не совпадает с фактическим числом. Кроме того, сотрудники не смогли предоставить проверяющим акты об утилизации биологических отходов.
Животные содержатся в антисанитарных условиях. Отсутствуют графики уборки клеток, проведения санитарного дня и дезинфекции.
Владельцем приюта является ООО «Юго-Восток». Россельхознадзор направил справку о нарушениях, допущенных компанией, в Камышловскую межрайонную прокуратуру для принятия дальнейших мер.