В Томске изучат исчезающие хантыйский и мансийский языки коренных народов

ТОМСК, 29 января. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами из других вузов в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ) исследуют два исчезающих обско-угорских языка — ваховский хантыйский и сосьвинский мансийский. Результаты исследования станут основой для создания первых онлайн-тренажеров, разработки алгоритмов языковых моделей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Корпус обско-угорских языков, который будет разработан, позволит уточнить спорные моменты в морфологии и может быть применим при комплексном описании характеристик глагола. В дальнейшем он послужит основой для создания новых продуктов, например этимологических онлайн-словарей обско-угорских языков, онлайн-тренажеров для обучения и для разработки алгоритмов языковых моделей», — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что хантыйский и мансийский входят в число 136 исчезающих языков РФ и имеют статус «серьезно уязвимые». На хантыйском языке говорят около 9,5 тыс. человек, а на мансийском — всего около 1 тыс. Специалисты отмечают, что нарушена естественная межпоколенная передача — от более старших носителей языка к молодежи. Кроме того, среди учителей также очень мало носителей языка, способных на должном уровне передавать знания детям. Грамматические свойства этих языков недостаточно описаны, правила употребления некоторых форм не выявлены и, соответственно, не внесены в школьные учебники.
До настоящего времени еще нет ни одной масштабной цифровой корпусной базы данных по этим языкам, позволяющей анализировать, уточнять и верифицировать теоретические положения в режиме онлайн, используя современные инструменты поиска нужной информации.
Для исследования ученые несколько лет работали с носителями языка, записывали живую, непосредственную речь, опрашивали, используя анкеты по заданным темам. Записанные аудиофайлы расшифровывают и обрабатывают в специальной программе с разметкой на глоссы и переводом на русский язык. Далее полученный файл загружают в лингвистическую лабораторию «Лингводок». В исследовании участвуют сотрудники ТПУ, ТГУ, ТГПУ и Института языкознания РАН. Проект поддержан грантом РНФ.
«Оба языка относятся к угорской подветви финно-угорских языков и имеют схожие грамматические структуры и лексические элементы. Это родство позволяет исследовать их эволюцию и взаимовлияние, а также выявлять общие черты, которые могут пролить свет на историю миграций и контактов между народами. Оба языка имеют множество диалектов, что создает уникальные условия для исследования языковых изменений и адаптаций в зависимости от географического положения носителей», — приводятся слова руководителя проекта, доцента отделения иностранных языков Школы общественных наук ТПУ Виктории Воробьевой.