В Томске изучат исчезающие хантыйский и мансийский языки коренных народов

В пресс-службе отметили, что хантыйский и мансийский входят в число 136 исчезающих языков РФ и имеют статус «серьезно уязвимые». На хантыйском языке говорят около 9,5 тыс. человек, а на мансийском — всего около 1 тыс. Специалисты отмечают, что нарушена естественная межпоколенная передача — от более старших носителей языка к молодежи. Кроме того, среди учителей также очень мало носителей языка, способных на должном уровне передавать знания детям. Грамматические свойства этих языков недостаточно описаны, правила употребления некоторых форм не выявлены и, соответственно, не внесены в школьные учебники.