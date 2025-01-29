В Алматы 30 и 31 января перекроют часть дорог

Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы выступила с важным обращением к жителям и гостям города. Согласно ему, 30—31 января 2025 года в период проведения международного мероприятия в городе будет частично ограничено дорожное движение, сообщает Zakon.kz.