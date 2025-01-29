Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы 30 и 31 января перекроют часть дорог

Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы выступила с важным обращением к жителям и гостям города. Согласно ему, 30—31 января 2025 года в период проведения международного мероприятия в городе будет частично ограничено дорожное движение, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, по данным стражей порядка, на следующих участках возможны корректировки в дорожном движении:

  • ул. Майлина,
  • Кульджинский тракт,
  • ул. Бухтарминская,
  • ВОАД,
  • пр. аль-Фараби,
  • пр. Сейфуллина,
  • пр. Достык,
  • ул. Жарокова.

Полиция Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения.

Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее уже сообщалось, что Международный форум Digital Almaty 2025 пройдет 31 января-1 февраля в Казахстанском центре делового сотрудничества «Атакент».