В Алматы 30 и 31 января перекроют часть дорог

Так, по данным стражей порядка, на следующих участках возможны корректировки в дорожном движении:
- ул. Майлина,
- Кульджинский тракт,
- ул. Бухтарминская,
- ВОАД,
- пр. аль-Фараби,
- пр. Сейфуллина,
- пр. Достык,
- ул. Жарокова.
Полиция Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения.
Ранее уже сообщалось, что Международный форум Digital Almaty 2025 пройдет 31 января-1 февраля в Казахстанском центре делового сотрудничества «Атакент».