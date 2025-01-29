Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Сочи

По данным МУП г. Сочи «Водоканал», контроль качества питьевой воды испытательной лабораторией проводится ежедневно, в соответствии с действующей производственной программой, согласованной начальником территориального отдела управления Роспотребнадзора г. Сочи. Контроль осуществляется по 30 показателям в более чем 200 точках. Для проведения лабораторных исследований ежедневно отбирается до 25 проб по Центральному району и до 48 проб по остальным районам Сочи.