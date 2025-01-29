Во Владивостоке отмечают 60-летие с момента открытия троллейбусного движения

«60 лет — значительная дата для любого коллектива. Важно, что, пройдя все сложные периоды жизни, ваш коллектив сохранился, состоялся и теперь начал получать новую технику и новое дыхание. Здесь есть жизнь, есть будущее и есть перспективы. Конечно, со времен первого троллейбуса, который ходил от Горпарка до Постышева, прошло много времени. Были времена, когда троллейбусная сеть окутывала весь город. Это конец 70-х, 80-е годы. Мы тогда были студентами, тоже ездили на троллейбусах и радовались», — отметил Олег Кожемяко.