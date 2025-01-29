Во Владивостоке отмечают 60-летие с момента открытия троллейбусного движения

Глава региона напомнил, что первый троллейбус, вышедший 60 лет назад на улицы дальневосточной столицы, следовал по единственному маршруту — от нынешнего Покровского парка до поселка Рыбак, на месте которого находится улица Постышева.
«60 лет — значительная дата для любого коллектива. Важно, что, пройдя все сложные периоды жизни, ваш коллектив сохранился, состоялся и теперь начал получать новую технику и новое дыхание. Здесь есть жизнь, есть будущее и есть перспективы. Конечно, со времен первого троллейбуса, который ходил от Горпарка до Постышева, прошло много времени. Были времена, когда троллейбусная сеть окутывала весь город. Это конец 70-х, 80-е годы. Мы тогда были студентами, тоже ездили на троллейбусах и радовались», — отметил Олег Кожемяко.
За прошедшие годы движение троллейбусов не утратило своей актуальности, уверен губернатор. Этот вид общественного транспорта экологичен, комфортен и экономичен. Поэтому правительство края ставит перед собой задачи — сохранить троллейбусное движение во Владивостоке и продолжать развивать его. Такой подход к работе соответствует тенденциям в развитии общественного транспорта в стране и в мире.
В городе сохранилась контактная сеть, но современные производители троллейбусов в России предоставляют возможность приобретать транспорт с увеличенным автономным ходом. То есть троллейбус эксплуатируется как с помощью контактной сети, так и при необходимости проходит дополнительное расстояние на батареях. Именно такие модели сейчас поставляются во Владивосток, отмечает пресс-служба краевого кабмина.