В 4 районах Волгограда пройдут массовые отключения света 29 января

В среду, 29 января, подачу электроэнергии приостановят в Тракторозаводском, Центральном, Кировском, Ворошиловском районах. В последнем света не будет 5 часов (с 9.00 до 14.00) в 4 домах:
- ул. Рабоче-Крестьянская, д. 47 (детская поликлиника № 6),
- ул. Рабоче-Крестьянская, д. 49, д. 53, д. 55.
Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, в Кировском районе МКД обесточат на 7 часов — с 9.00 до 16.00. Большинство других потребителей останутся без коммунальной услуги на 8 часов — с 9.00 до 17.00.
Список адресов, где отключат электричество в Волгограде 29 января.