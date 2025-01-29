В период с 9:00 до 17:00 будут обесточены следующие улицы: ул. Дзержинского, 85; ул. Первомайская, 4/а, 2/1, 4/а, 2/10, 4, 2/7; ул. Березовая, 2/1; ул. Мичуринская, 2; ул. Ольховая, 19; ул. Платоновая, 4; ул. Безуленко, 17; ул. Виноградная, 2; ул. Бершанской, 70, 70/б, 70/а, 1, 70/1; ул. Мачуги, 9, 19/1; ул. Трактовая, 12, 14/1, 6, 10; ул. Светлая, 12/3, 13; ул. Ржаная, 11; ул. Крайняя, 3; ул. 40 лет победы, 56/2, 56, 63, 65; ул. Армавирская, 62, 60; ул. 1 Мая, 214, 232, 101, 196, 186; ул. Российская, 100, 82, 94; ул. Новокузнечная, 84, 125, 143, 138, 127; ул. Садовая, 112, 389, 110; ул. Северная, 397, 395; ул. Промышленная, 90, 94; ул. Фабричная, 2; ул. Филатова, 17; ул. Степная, 37; ул. Ковтюха, 188, 204, 169; ул. Пионерская, 79/3; ул. Димитрова, 144, 146; ул. Черниговская, 10; ул. Табачная, 1/1; ул. Седина, 106, 85, 97, 99, 87, 94; ул. Горького, 147, 129 139, 122; ул. Чапаева, 116, 104; ул. Коммунаров, 79, 122, 120, 130; ул. Карасунская, 95.
В Краснодаре более 30 улиц обесточат 29 января
В Краснодаре 29 января более 30 улиц останутся без света. Информация об была опубликована в Телеграм-канале ЕДДС.