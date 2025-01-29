Сколько дней казахстанцы отдохнут в феврале: календарь 2025 года

Как будем отдыхать в феврале
Согласно календарю, в феврале 2025 года нас ждут:
- для тех, кто работает 5 дней в неделю, — 8 выходных и 20 рабочих дней. Субботы и воскресенья будут свободны для отдыха и развлечений.
- Для тех, кто работает 6 дней в неделю, — 4 выходных и 24 рабочих дня. Отдохнуть казахстанцы с рабочей «шестидневкой» смогут только по воскресеньям.
Какие выходные ждут в феврале
- Выходные дни для пятидневки: 1, 8, 15 и 22 февраля — субботы; 2, 9, 16 и 23 февраля — воскресенья.
- Выходные дни для шестидневки: 2, 9, 16 и 23 февраля — воскресенья.
Какие памятные даты отметим в феврале
Хотя официальных праздников в феврале нет, этот месяц богат на памятные даты:
- 1 февраля — День работников гражданской авиации Казахстана;
- 2 февраля — Национальный день печати;
- 15 февраля — День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.
Как провести выходные с пользой
Февраль — прекрасное время для того, чтобы:
- почитать хорошую книгу. Длинные зимние вечера отлично подойдут для того, чтобы погрузиться в мир литературы.
- Заняться спортом: зимние виды спорта, такие как катание на лыжах или коньках, помогут вам оставаться в форме.
- Провести время с семьей и друзьями: устройте уютный вечер дома или отправляйтесь на прогулку по зимнему городу.
- Посетить культурные мероприятия: в феврале в городах Казахстана проходит множество интересных выставок, концертов и спектаклей.