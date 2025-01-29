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Сколько дней казахстанцы отдохнут в феврале: календарь 2025 года

Февраль — самый короткий месяц в году, который традиционно радует нас длинными зимними вечерами и уютной атмосферой. Однако, несмотря на отсутствие официальных праздников, казахстанцы смогут насладиться полноценным отдыхом в выходные дни. Tengri Life подготовил удобный календарь на месяц, который поможет вам заранее спланировать отдых и возможные путешествия.

Источник: Tengrinews

Как будем отдыхать в феврале

Согласно календарю, в феврале 2025 года нас ждут:

  • для тех, кто работает 5 дней в неделю, — 8 выходных и 20 рабочих дней. Субботы и воскресенья будут свободны для отдыха и развлечений.
  • Для тех, кто работает 6 дней в неделю, — 4 выходных и 24 рабочих дня. Отдохнуть казахстанцы с рабочей «шестидневкой» смогут только по воскресеньям.

Какие выходные ждут в феврале

  • Выходные дни для пятидневки: 1, 8, 15 и 22 февраля — субботы; 2, 9, 16 и 23 февраля — воскресенья.
  • Выходные дни для шестидневки: 2, 9, 16 и 23 февраля — воскресенья.

Какие памятные даты отметим в феврале

Хотя официальных праздников в феврале нет, этот месяц богат на памятные даты:

  • 1 февраля — День работников гражданской авиации Казахстана;
  • 2 февраля — Национальный день печати;
  • 15 февраля — День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Как провести выходные с пользой

Февраль — прекрасное время для того, чтобы:

  • почитать хорошую книгу. Длинные зимние вечера отлично подойдут для того, чтобы погрузиться в мир литературы.
  • Заняться спортом: зимние виды спорта, такие как катание на лыжах или коньках, помогут вам оставаться в форме.
  • Провести время с семьей и друзьями: устройте уютный вечер дома или отправляйтесь на прогулку по зимнему городу.
  • Посетить культурные мероприятия: в феврале в городах Казахстана проходит множество интересных выставок, концертов и спектаклей.

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