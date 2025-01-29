Сколько дней казахстанцы отдохнут в феврале: календарь 2025 года

Февраль — самый короткий месяц в году, который традиционно радует нас длинными зимними вечерами и уютной атмосферой. Однако, несмотря на отсутствие официальных праздников, казахстанцы смогут насладиться полноценным отдыхом в выходные дни. Tengri Life подготовил удобный календарь на месяц, который поможет вам заранее спланировать отдых и возможные путешествия.