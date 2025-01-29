Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловский экс-депутат Мякишев вышел из СИЗО под домашний арест

Суд выпустил бывшего свердловского депутата Мякишева под домашний арест.

Бывшего депутата законодательного собрания Свердловской области Павла Мякишева, которого подозревают в коррупционном преступлении, выпустили из-под ареста. Об этом рассказали в Свердловском облсуде.

По данным издания «Коммерсантъ», суд отпустил экс-парламентария под домашний арест до 26 марта 2025 года. В отношении него расследуется уголовное дело по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Предположительно, он мог передать деньги замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрею Кислицыну.

Задержали Мякишева весной 2024 года. Ленинский районный суд отправил его в СИЗО. Напомним, Андрея Кислицына также недавно выпустили под домашний арест.