Эксперт Kaspersky Тушканов заявил, что DeepSeek-R1 креативнее, чем ChatGPT

Когда о DeepSeek узнали многие люди по всему миру, это приложение за считанные часы стало самым загружаемым на Android и iOS. За один день у китайского ИИ появились миллионы новых пользователей. Очевидно, что разработчики не были готовы к такой популярности, из-за чего в конце января сервис столкнулся с проблемами в работе под высокой нагрузкой. Пользователи часто сталкиваются со сбоями, ошибками в обработке запросов, полным отказом ИИ или длительным ожиданием ответа. В первые дни, когда о DeepSeek знали лишь энтузиасты, чат-бот отвечал за считанные секунды, чем сильно отличался от ChatGPT и аналогов.