Руслан Болотов поздравил жительницу блокадного Ленинграда с памятной датой

Секретарь городского местного отделения партии «Единая Россия», мэр Руслан Болотов поздравил с памятной датой Тамару Ароновну Криулину — одну из жительниц города на Неве, которая сейчас проживает в Иркутске. Всего в областном центре живет 23 очевидца событий тех страшных лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Тамара Ароновна родилась 5 ноября 1937 года в Ленинграде. Не прошло и четырех лет, как началась Великая Отечественная война, и ее отца Арона Ильича Левандовского призвали в ряды Красной армии. Пока он защищал страну от фашистов на Ленинградском фронте, родной город страдал от блокады. Зимой 1942-го от голода умерли его сыновья Лев и Борис. Мальчикам было 9 и 11 лет.
Весной того же года Арон Ильич был тяжело ранен. После лечения в госпитале он был комиссован и вернулся в Ленинград. Тогда по «Дороге жизни» ему удалось вывезти в Башкирию к родственникам оставшуюся семью: жену Киру Андреевну, дочерей Тамару и Галину. Переезд сильно повлиял на здоровье Арона Ильича, дали о себе знать полученные травмы, и через неделю его не стало.
После скитаний по селам Башкирии семья Левандовских переехала в город Ревда Свердловской области. Здесь Тамара Ароновна окончила школу и строительный техникум. В 1956 году по распределению оказалась в Иркутске, где прошла трудовой путь от мастера до начальника инженерного отдела в Воссибтрасстрое.
Сейчас Тамара Ароновна на пенсии. Ее дочь Светлана живет в соседнем доме, и они часто видятся. Младшая сестра Тамары Криулиной Галина Ермакова тоже в свое время переехала в Иркутск и проживает в Свердловском округе.
Во время визита Руслан Болотов вручил подарки и рассказал о том, как сейчас развивается областной центр.
«Я регулярно летаю в Санкт-Петербург и жду этих поездок с нетерпением. Дочь говорит, что на глазах преображаюсь, как только покупаю билеты на самолет. Там чувствую себя по-настоящему на Родине. Я так счастлива видеть, что город моего детства выжил и восстановился после тех тяжелых лет», — рассказала Тамара Криулина.
В одной из таких поездок Тамара Ароновна навестила родной дом. Детские воспоминания привели ее в комнату, где она жила. Это было в 2010 году. Сейчас того здания уже нет, построено новое. Рядом находится озеро-воронка, напоминающее об обстреле ракетами, которые уничтожили несколько жилых домов, оставив после себя глубокий кратер.
«Героизм защитников и жителей блокадного Ленинграда — это пример стойкости, доблести и верности в самых тяжелых испытаниях. Живые свидетели тех событий делятся своим бесценным опытом, а мы, в свою очередь, должны передавать их рассказы следующим поколениям. Энергия и сила духа этих людей, их преданность Родине вызывают безмерное уважение. Нам выпала честь учиться у них, брать с них пример и делать правильные выводы из их исторического опыта, который является нашим общим наследием», — отметил Руслан Болотов.