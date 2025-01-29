Руслан Болотов поздравил жительницу блокадного Ленинграда с памятной датой

Весной того же года Арон Ильич был тяжело ранен. После лечения в госпитале он был комиссован и вернулся в Ленинград. Тогда по «Дороге жизни» ему удалось вывезти в Башкирию к родственникам оставшуюся семью: жену Киру Андреевну, дочерей Тамару и Галину. Переезд сильно повлиял на здоровье Арона Ильича, дали о себе знать полученные травмы, и через неделю его не стало.