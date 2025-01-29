Не мешайте ловить тигра: в минприроды Приморья рассказали о запертой в клетке в селе Каменушка собаке

По данным ведомства, в Приморье, в частности в Дальнереченском городском округе, продолжают отлавливать конфликтного тигра. Ранее он был замечен в микрорайоне Каменушка и Графское. К отлову привлекли служебную специально обученную собаку ведомства. Да, она служила приманкой, однако ее жизни и здоровью ничего не угрожало.