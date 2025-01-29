Не мешайте ловить тигра: в минприроды Приморья рассказали о запертой в клетке в селе Каменушка собаке

Специалисты охотнадзора просят жителей Приморского края не мешать им отлавливать конфликтных тигров. Об этом сообщают в региональном минприроды.
Ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» писала, что в селе Каменушка под Дальнереченском обнаружили собаку в маленькой клетке. Очевидцы предположили, что животное служит приманкой для тигра. Собаку из клетки вызволили зоозащитники. Инцидентом заинтересовались в полиции, была организована проверка. В региональном министерстве природы прокомментировали ситуацию.
По данным ведомства, в Приморье, в частности в Дальнереченском городском округе, продолжают отлавливать конфликтного тигра. Ранее он был замечен в микрорайоне Каменушка и Графское. К отлову привлекли служебную специально обученную собаку ведомства. Да, она служила приманкой, однако ее жизни и здоровью ничего не угрожало.
В министерстве также напомнили, что за хищение чужого имущества предусмотрена ответственность. Вышеупомянутая собака принадлежит сотрудникам охотнадзора. Это не единственная собака тигроловов. Животные помогли поймать не одного тигра.
Специалисты подчеркивают, что местным жителям необходимо закрывать в помещениях всех домашних животных. Тогда тигр придет на место отлова и попадет в ловушку.