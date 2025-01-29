Февраль начнётся со снегопада в Приморье

До конца рабочей недели осадки будут продолжаться в разных уголках края: сегодня возможен снег в центральных и северных районах, в четверг под воздействием тыловой части циклона снегопад может сохраняться в центральном Приморье. В пятницу осадки прекратятся, но в первой половине суток местами ещё будет сохраняться небольшой снег.