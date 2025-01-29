Февраль начнётся со снегопада в Приморье

В субботу север региона припорошит снегом, на остальной территории края без осадков. Ночь умеренно холодная: в континентальных районах −16…-24 °C, на побережье −10…-15 °C. Днём прогрев до −6…-12 °C, на юге и побережье существенно теплее, −1…-4 °C. Во Владивостоке 1 февраля ожидается малооблачная и прохладная погода: минимальная температура −11…-15 °C, максимальная −4…-8 °C.
В ночь на воскресенье снег прекратится, установится антициклональная погода — морозная, ясная и без осадков. Ночное выхолаживание усилится на 1 — 6 градусов. Фон дневных температур заметных изменений не претерпит, но усилится облачность, однако новой порции снега надвигающийся атмосферный фронт Приморью не принесёт.
До конца рабочей недели осадки будут продолжаться в разных уголках края: сегодня возможен снег в центральных и северных районах, в четверг под воздействием тыловой части циклона снегопад может сохраняться в центральном Приморье. В пятницу осадки прекратятся, но в первой половине суток местами ещё будет сохраняться небольшой снег.
Февраль в Приморском крае синоптики прогнозируют с дефицитом осадков относительно многолетней климатической нормы. Нормальное или избыточное количество осадков вероятно только в западных районах края и западной части центральных районов. Среднемесячный температурный фон будет соответствовать норме, только в южной части Приморья погода в феврале может оказаться теплее, чем обычно.