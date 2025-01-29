В КФУ разрабатывают методы борьбы с неизлечимыми нейродегенеративными заболеваниями

«Компьютерное моделирование всех возможных структур подобных белков или, например, всех конформаций, через которые молекула пройдет хотя бы за десятую долю секунды, находится далеко за пределами возможностей даже очень мощных компьютеров. Поэтому используются специальные методы, которые позволяют быстрее пройтись по всем структурам, не задерживаясь в энергетических минимумах. Эти методы находятся в стадии активной разработки. Далеко не всегда очевидно, какие из них и с какими параметрами позволят за ограниченное время достичь сходимости результата», — рассказал ученый.