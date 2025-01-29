В Ростовской области археологи обнаружили уникальное античное погребение. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Раскопки проходили в январе в Азовском районе.
Археологи обнаружили в погребении вместе со скелетом две позднегераклейские амфоры, кувшин, столовую амфору и кубок. Предположительно, могила принадлежит мужчине, которого похоронили головой на юго-восток.
Ученые также отметили и необычность погребальной ямы — в ее углах находились четыре деревянных столба.
— Предположительно, несущая конструкция для деревянного саркофага, что говорит о высоком статусе покойного, — рассказали специалисты.
Кроме того, на одной из амфор есть клеймо, которое указывает на должность госслужащего.