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В Ростовской области археологи обнаружили уникальное античное погребение

Археологи во время раскопок в Азовском районе нашли уникальное античное погребение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области археологи обнаружили уникальное античное погребение. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Раскопки проходили в январе в Азовском районе.

Археологи обнаружили в погребении вместе со скелетом две позднегераклейские амфоры, кувшин, столовую амфору и кубок. Предположительно, могила принадлежит мужчине, которого похоронили головой на юго-восток.

Ученые также отметили и необычность погребальной ямы — в ее углах находились четыре деревянных столба.

— Предположительно, несущая конструкция для деревянного саркофага, что говорит о высоком статусе покойного, — рассказали специалисты.

Кроме того, на одной из амфор есть клеймо, которое указывает на должность госслужащего.