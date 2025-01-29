За покушение на убийство бывшей сожительницы и ее дочери осудят красноярца

В это время домой пришла 17-летняя дочь женщины, которую агрессор ударил осколками бутылки по голове, отчего та потеряла сознание. Перед этим она успела позвать мать на помощь. Дебошир еще 11 раз ударил девушку бутылкой, а затем переключился на её мать.