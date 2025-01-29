За покушение на убийство бывшей сожительницы и ее дочери осудят красноярца

В Красноярске будут судить мужчину, который обвиняется в покушении на убийство матери своих детей. Об этом рассказали в прокуратуре.
31-летний мужчина несколько лет сожительствовал с женщиной, которая родила от него двоих детей. Из-за алкогольной зависимости обвиняемого между супругами происходили ссоры, заканчивавшиеся избиениями.
В августе 2024 года после очередной попойки женщина выгнала мужчину. Через пару месяцев он решил отомстить. Будучи пьяным, утром он сделал розочку из бутылки и пришел к квартире.
В это время домой пришла 17-летняя дочь женщины, которую агрессор ударил осколками бутылки по голове, отчего та потеряла сознание. Перед этим она успела позвать мать на помощь. Дебошир еще 11 раз ударил девушку бутылкой, а затем переключился на её мать.
Агрессор несколько раз ударил ножом женщину, отчего она потеряла сознание. Мужчина подумал, что убил обеих, и отправился в следственный орган сдаваться. Позже он выплатил компенсацию 100 тысяч рублей.
Женщину выписали из стационара, её дочь продолжает лечение. Мужчину будут судить за покушение на убийство.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае вынесли приговор организаторам центра социальной реабилитации, которые издевались над пациентами и лишали их свободы.