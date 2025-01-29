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В Азовском районе нашли уникальное античное погребение

В Ростовской области археологи обнаружили древнее античное погребение. Об этом сообщает комитет по охране ОКН региона.

Античное погребение III в. до н. э.было найдено в хуторе Городище Азовского района Ростовской области. В могильной яме обнаружили массу интересных находок: две позднегераклейские амфоры, кувшин, столовую амфору и кубок, а также скелет.

По мнению ученых, покойный имел высокий статус, так как по углам могильной ямы нашли четыре деревянных столба. Предположительно, они были несущей конструкцией для деревянного саркофага.

На горле одной из древних амфор нашли клеймо госслужащего, ответственного за выпуск тары.

археология