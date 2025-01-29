25 мая в Красноярске будут работать три отдела ЗАГС

Учитывая интерес будущих молодоженов именно к этой дате, краевое агентство ЗАГС решило, что некоторые отделения в этот день будут работать. Заявления на регистрацию брака принимали во Дворце бракосочетания и в отделе ЗАГС по Советскому району. Заявления подали более 40 влюбленных пар, заняв все возможные места.