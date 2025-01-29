25 мая в Красноярске будут работать три отдела ЗАГС

Многие влюбленные красноярцы хотели бы зарегистрировать свой брак в одну их «красивых» дат 2025 года, а особенный интерес вызывает воскресенье, 25 мая (25.05.2025).
Учитывая интерес будущих молодоженов именно к этой дате, краевое агентство ЗАГС решило, что некоторые отделения в этот день будут работать. Заявления на регистрацию брака принимали во Дворце бракосочетания и в отделе ЗАГС по Советскому району. Заявления подали более 40 влюбленных пар, заняв все возможные места.
В итоге решено было открыть прием заявлений еще в одном отделе — ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам.
Напомним, в Красноярском крае в одну из «красивых» дат текущего года — 25 января (25.01.2025) официально свои отношения зарегистрировали 128 пар.