Татарстан не отменял отдых детей в Анапе после разлива мазута

«Сейчас все детские лагеря Анапы активно готовятся к летнему периоду, поскольку на данный момент нет решения Роспотребнадзора об отмене или ограничении детского отдыха», — уточнили в пресс-службе. Также выяснилось, что тендер на организацию каникул для детей из Татарстана на Черном море был выставлен еще в ноябре прошлого года. Однако если возникнет необходимость, региональные власти могут аннулировать соглашения.