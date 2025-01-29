Татарстан не отменял отдых детей в Анапе после разлива мазута

Дети из Татарстана продолжат ездить в оздоровительные лагеря на Черноморском побережье, несмотря на экологический кризис в местности. С оговоркой — до особого распоряжения. Роспотребнадзор пока не установил никаких запретов или ограничений на пребывание детей в анапских лагерях, сообщили в министерстве молодежи Республики Татарстан.
«Сейчас все детские лагеря Анапы активно готовятся к летнему периоду, поскольку на данный момент нет решения Роспотребнадзора об отмене или ограничении детского отдыха», — уточнили в пресс-службе. Также выяснилось, что тендер на организацию каникул для детей из Татарстана на Черном море был выставлен еще в ноябре прошлого года. Однако если возникнет необходимость, региональные власти могут аннулировать соглашения.
До 1 марта Роспотребнадзор планирует провести проверку пляжей и зон отдыха на соответствие санитарным нормам. В случае отмены летнего сезона в Анапе, министерство молодежи РТ предоставит родителям альтернативные варианты для отдыха детей.