Часть домов в Алматы осталась без отопления и горячей воды

По информации ТОО «Алматинские тепловые сети», в связи с нештатной ситуацией на трубопроводе, введенном в эксплуатацию в 1982 году, жилые и другие здания, расположенные в контуре улиц Гагарина — Ходжанова — Жарокова — Сыргабекова — Есеналиева — Новая, отключены от теплоснабжения.
На трубопроводе по улице Жарокова, на углу улицы Ходжанова, был обнаружен свищ. Для предотвращения аварийной ситуации ведутся работы по его устранению. Заменой давшего сбой участка трубопровода диаметром 600 мм занимается аварийная бригада ТОО «Алматинские тепловые сети». На данном участке магистрального трубопровода в 2025 году запланирована реконструкция по улице Жарокова в южном направлении до улицы Дунаевского.
Восстановить подачу тепла и горячей воды планируется сразу после завершения ремонтных работ. Ориентировочное время — 18:00 текущего дня.
Жителей указанного района просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар