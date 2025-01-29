Часть домов в Алматы осталась без отопления и горячей воды

На трубопроводе по улице Жарокова, на углу улицы Ходжанова, был обнаружен свищ. Для предотвращения аварийной ситуации ведутся работы по его устранению. Заменой давшего сбой участка трубопровода диаметром 600 мм занимается аварийная бригада ТОО «Алматинские тепловые сети». На данном участке магистрального трубопровода в 2025 году запланирована реконструкция по улице Жарокова в южном направлении до улицы Дунаевского.