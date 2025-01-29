Прокуроры начали проверку после возгорания автобуса на омской Московке

Автобус НЕФАЗ-5299, следовавший по маршруту № 64 (ул. Дергачева — пос. Дальний), загорелся ориентировочно в 09:07 в районе остановки «Поселок Южный», на перекрестке улиц Новокирпичной и 6-й Станционной. Возгорание произошло в моторном отсеке по неизвестной причине, сообщили в департаменте транспорта.