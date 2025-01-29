Прокуроры начали проверку после возгорания автобуса на омской Московке

Прокуратура начала проверку по факту возгорания пассажирского автобуса марки НЕФАЗ на Московке в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Автобус НЕФАЗ-5299, следовавший по маршруту № 64 (ул. Дергачева — пос. Дальний), загорелся ориентировочно в 09:07 в районе остановки «Поселок Южный», на перекрестке улиц Новокирпичной и 6-й Станционной. Возгорание произошло в моторном отсеке по неизвестной причине, сообщили в департаменте транспорта.
Как оказалось, когда автобус загорелся, внутри него находились шесть пассажиров. Они вместе с водителем успешно эвакуировались. Никто не пострадал.
Прокуроры оценят, как ответственные должностные лица соблюдали законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, если будут выявлены основания для этого.