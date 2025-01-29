Разработаны опытные образцы микросборок для космоса и авиации

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Опытные образцы гибридных микросборок для систем элетропитания в космосе и авиации разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) в рамках запуска второй очереди Дизайн-центра силовой электроники, первого такого в России. Об этом сообщил журналистам глава центра Сергей Харитонов.
«Мы уже собрали гибридные микросборки, и в этом году, как мы предполагаем, начнется их промышленный выпуск уже не у нас, а на серийных предприятиях», — сказал он, уточнив, что это сделано в рамках второй очереди центра.
По его словам, сейчас готовится уже третья очередь, которую планируется запустить в 2026 году. Харитонов рассказал, что инженеры центра сконструировали микросборки для применения в системах электропитания для космических аппаратов и авиации. Такие сборки представляют собой печатную плату, на которую установлены элементы электроники без корпусов.
Как пояснил глава центра, сборки нужны для отвода тепла. Гибридная микросборка делает такие устройства более компактными и эффективными. Они выступают как преобразователи постоянного тока для спутников, авиатехники, накопителей энергии большой мощности. Промышленный запуск одной из них планируется осуществить в Ижевске. Производство второй планируется в Москве или Новосибирске.
В ноябре 2022 года в вузе открылся первый в России дизайн-центр силовой электроники. В центре ведется разработка, проектирование и изготовление опытных образцов силовых гибридных модулей для аэрокосмического применения.