Главные новости 29 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 января 2025 года.
Президент России назвал условия переговоров с Украиной
Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине можно вести с кем угодно, но окончательные документы должен подписывать только представитель Киева, обладающий легитимностью. Кремль считает, что Владимир Зеленский нелегитимен.
104 беспилотника ВСУ уничтожены за ночь над регионами РФ
В ночь на 29 января зафиксирована вторая крупнейшая атака украинских БПЛА с начала года. 104 дрона были сбиты над Курской, Брянской, Смоленской, Тверской, Белгородской, Нижегородской, Калужской, Ростовской и Ленинградской областями. В Белгородской области в результате атаки пострадал мирный житель, в Нижегородской — произошел пожар на промпредприятии.
Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС договорились усилить давление на РФ
Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас провели телефонные переговоры, итогом которых стала договоренность об усилении санкций в отношении России. Представитель Белого дома во время беседы отметил, что экономические ограничения станут рычагом давления на переговорах с Москвой по поводу конфликта на Украине.
МИД рассказали об итогах переговоров с властями Сирии
Российская делегация представила отчет о результатах встречи с сирийскими властями в Дамаске. Темой переговоров стало присутствие военных РФ на базах в Тартусе и Хмейиме. Найти «взаимоприемлемые варианты решения вопросов» пока не удалось. Консультации, связанные с сотрудничеством, будут продолжаться.
Требования телеканалов из России к Google достигли ₽1,8 дуодециллиона
Сумма требований 17 российских телевизионных каналов к Google, связанных с блокировкой YouTube-каналов, в январе превысила ₽1,8 дуодециллиона. Это больше, чем весь ВВП всех стран мира, поэтому стороны должны будут найти другие варианты удовлетворения претензий. Google не восстановила аккаунты заблокированных каналов.