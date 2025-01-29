Главные новости 29 января 2025 года

В ночь на 29 января зафиксирована вторая крупнейшая атака украинских БПЛА с начала года. 104 дрона были сбиты над Курской, Брянской, Смоленской, Тверской, Белгородской, Нижегородской, Калужской, Ростовской и Ленинградской областями. В Белгородской области в результате атаки пострадал мирный житель, в Нижегородской — произошел пожар на промпредприятии.