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Главные новости 29 января 2025 года

Последние новости за сегодня — 29 января 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 января 2025 года.

Президент России назвал условия переговоров с Украиной

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине можно вести с кем угодно, но окончательные документы должен подписывать только представитель Киева, обладающий легитимностью. Кремль считает, что Владимир Зеленский нелегитимен.

104 беспилотника ВСУ уничтожены за ночь над регионами РФ

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 29 января зафиксирована вторая крупнейшая атака украинских БПЛА с начала года. 104 дрона были сбиты над Курской, Брянской, Смоленской, Тверской, Белгородской, Нижегородской, Калужской, Ростовской и Ленинградской областями. В Белгородской области в результате атаки пострадал мирный житель, в Нижегородской — произошел пожар на промпредприятии.

Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС договорились усилить давление на РФ

Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас провели телефонные переговоры, итогом которых стала договоренность об усилении санкций в отношении России. Представитель Белого дома во время беседы отметил, что экономические ограничения станут рычагом давления на переговорах с Москвой по поводу конфликта на Украине.

МИД рассказали об итогах переговоров с властями Сирии

Российская делегация представила отчет о результатах встречи с сирийскими властями в Дамаске. Темой переговоров стало присутствие военных РФ на базах в Тартусе и Хмейиме. Найти «взаимоприемлемые варианты решения вопросов» пока не удалось. Консультации, связанные с сотрудничеством, будут продолжаться.

Требования телеканалов из России к Google достигли ₽1,8 дуодециллиона

Источник: Reuters

Сумма требований 17 российских телевизионных каналов к Google, связанных с блокировкой YouTube-каналов, в январе превысила ₽1,8 дуодециллиона. Это больше, чем весь ВВП всех стран мира, поэтому стороны должны будут найти другие варианты удовлетворения претензий. Google не восстановила аккаунты заблокированных каналов.

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