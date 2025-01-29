Татарстанцам рассказали, безопасна ли «оплата по лицу». Тему поднял эксперт КФУ Михаил Абрамский. По его словам, проблема утечки биометрических данных стала особенно актуальной на фоне распространения дипфейков. Это поддельные видеоролики, аудиофайлы и фото, созданные с помощью искусственного интеллекта.