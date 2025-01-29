Татарстанцам рассказали, безопасна ли «оплата по лицу». Тему поднял эксперт КФУ Михаил Абрамский. По его словам, проблема утечки биометрических данных стала особенно актуальной на фоне распространения дипфейков. Это поддельные видеоролики, аудиофайлы и фото, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Как отметил эксперт, для обмана системы биометрической оплаты с помощью дипфейка необходимо создать реалистичную голограмму. Она должна быть неотличима от живого человека. Абрамский предупредил, что таких технологий пока не существует.
Напомним, в Казани бескондукторную систему оплаты установят в 152 автобусах. В 2024 году такими валидаторами оснастили салоны 42 автобусов.