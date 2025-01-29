«Чёрная среда» в Кишиневе: Электричество отключат на целый день — рассказываем, кому не повезло

В четырёх секторах столицы в среду, 29 января, запланированы отключения электричества, сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
Гр. Ботаника, 19, Пэдурий, 8 — с 09:10 до 17:10.
Буребиста, 2−22, 36, 36/2, 9999, Четатя Албэ, 143, 168, 170, Данте, 6−20, 20/2, 26−36, 11−27, Данубиус, 37, Мунчешть, 336/1, 350, 356−358, пер. 2 Мунчешть, 4−12, Сармизеджетуса, 72−82, 82/1, 109, пер. Стежэрень, 1, 4 — с 08:50 до 16:20.
Гренобле, 205, 205/2 — с 09:30 до 17:30.
Буюканы:
Балканское шоссе, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/7c, ⅞, 7/9 — с 11:20 до 17:00.
Центр:
Друмул Виилор, 23, 26, 29, 37, 39, 41, 43, Дж. Менюк, 9, 9/1, Лэпушней, 20, 20/1, Нукарилор, 1A, 2, 3, 3A, 4, Онешть, 29−31, 35−37, 37A, 32−40 — с 10:30 до 17:00.
Г. Асаки, 65a, 66/1 — с 09:30 до 17:30.
Рышкановка:
А. Руссо, 14/1, 14/2, Браништий, 5, 11, 13, 15, 17, 19, Д. Рышкану, 35/3, Н. Димо, 12V, 16, 17/1, 18, 18/1, 20, 22, 24, 9003 p — с 09:20 до 11:00.
Мирчешть, 42 — с 09:30 до 17:00.