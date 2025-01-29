Новые остановки наземного транспорта появятся с 1 февраля в 11 районах столицы

С 1 февраля скорректируют ряд маршрутов общественного транспорта в нескольких районах столицы. Для удобства пассажиров добавят новые остановки, у некоторых изменится местоположение. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«С 1 февраля добавим новые остановки для автобусов и электробусов в 11 районах столицы. Транспорт станет подъезжать ближе к жилым домам, социальным объектам и станциям рельсового каркаса, а в Новых Ватутинках в ТиНАО продлим экспресс-маршрут. Продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта столицы по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.
Так, скорректируют экспресс-маршрут Е151 в Новых Ватутинках. Теперь автобусы поедут по часовой стрелке через их восточную часть. Это позволит охватить больше жилых домов. Таким образом, горожане смогут быстрее добраться до ближайших станций метро.
Автобусы Е151 пойдут в сторону станции метро «Теплый Стан» по 3-й и 1-й Нововатутинским улицам. Жителям микрорайона Центральный будет удобнее добираться до метро.
На маршруте № 48 в обе стороны, а также для автобусов № 291 и 294, следующих в сторону улицы Саляма Адиля, добавят остановку «Центр женского здоровья».
У автобусов № 172, следующих в обе стороны, появится остановка «Институт полимерных материалов». Кроме того, добавится остановка у выхода № 2 станции метро «Генерала Тюленева» для маршрута № 188, а для маршрута № 438 — остановка «КПП» в сторону остановки «Промзона Курьяново».
Автобусы № 570 будут останавливаться у выхода № 2 станции метро «Водный стадион», а № 587 — у выхода № 3 станции метро «Бибирево» (там же, где останавливаются автобусы № 282, 284, 353, 618, 705 и Н9).
У выхода № 4 станции метро «Сокольники» для маршрутов Е66, № 78, 265 и 975 тоже добавят остановку — там, где останавливаются автобусы М60, Т32, № 604, Н15 и 1716. А для маршрута С17 остановка «Улица Обручева» начнет работать в обе стороны.
Кроме того, изменится место остановки общественного транспорта на Авиамоторной улице. Так, для маршрутов М6, С679, № 690 и 695 остановку «3-я Кабельная улица» в сторону станции метро «Авиамоторная» перенесут за перекресток с улицей Пруд-Ключики. На маршруте № 624 появится остановка «3-я Кабельная улица» в сторону «Авиамоторной». А автобусы М6, С679, № 624, 690 и 695 начнут останавливаться у выхода № 8 этой станции метро в сторону шоссе Энтузиастов.
Автобусы С949, № 925, 940, 956 и 998 (в сторону улицы Степана Эрьзи), а также № 969 и 969к (в обе стороны) будут забирать и высаживать пассажиров на новой остановке — «Новостроевская улица».
А для автобусов М6, С679, № 690, 695 остановку «8-й таксомоторный парк» заменят на новую — «Институт радиоэлектроники».
Кроме того, в связи с завершением благоустройства меняются остановки у станции Ухтомская третьего Московского центрального диаметра.