Новые остановки наземного транспорта появятся с 1 февраля в 11 районах столицы

Кроме того, изменится место остановки общественного транспорта на Авиамоторной улице. Так, для маршрутов М6, С679, № 690 и 695 остановку «3-я Кабельная улица» в сторону станции метро «Авиамоторная» перенесут за перекресток с улицей Пруд-Ключики. На маршруте № 624 появится остановка «3-я Кабельная улица» в сторону «Авиамоторной». А автобусы М6, С679, № 624, 690 и 695 начнут останавливаться у выхода № 8 этой станции метро в сторону шоссе Энтузиастов.