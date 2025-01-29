Минлесхоз сказал о пожаре на болоте в заказнике «Званец» в Брестской области

В ведомстве сообщили, что 28 января около 21.36 в Дрогичинском районе Брестской области загорелась болотистая местность, расположенная на территории Республиканского ландшафтного заказника «Званец» возле деревни Рожное. Сказано, что это первый пожар в экосистеме в 2025 году.