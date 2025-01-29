Минлесхоз сказал о пожаре на болоте в заказнике «Званец» в Брестской области. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
В ведомстве сообщили, что 28 января около 21.36 в Дрогичинском районе Брестской области загорелась болотистая местность, расположенная на территории Республиканского ландшафтного заказника «Званец» возле деревни Рожное. Сказано, что это первый пожар в экосистеме в 2025 году.
Подчеркивается, что тушение пожара затруднено отсутствием подъездных путей, а также заболоченной местностью. В Минлесхозе подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет, уточнив, что расстояние до государственного лесфонда составляет примерно два-три километра.
Минлесхоз тушит пожар на болоте в заказнике «Званец» в Брестской области. Фото: телеграм-канал Минлесхоза Беларуси.
«Должностные лица гослесохраны держат руку на пульсе и следят за обстановкой», — подчеркивается в сообщении.
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