Самолет из Перми в Санкт-Петербург вылетел с двухчасовой задержкой

Утром в среду, 29 января, в пермском аэропорту Большое Савино на два часа был задержан вылет рейса до Санкт-Петербурга. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь из краевой столицы в 5.20 по местному времени. А по факту рейс смог улететь из Перми в 7.41.
Как сообщает Росавиация, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 02:56 по московскому времени вводились временные ограничения на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы. Ограничения были сняты в 4:32 по московскому времени.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своих соцсетях, что над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен беспилотник.