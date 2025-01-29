Самолет из Перми в Санкт-Петербург вылетел с двухчасовой задержкой

Утром в среду, 29 января, в пермском аэропорту Большое Савино на два часа был задержан вылет рейса до Санкт-Петербурга. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь из краевой столицы в 5.20 по местному времени. А по факту рейс смог улететь из Перми в 7.41.